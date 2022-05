Nova mudança no comando da Petrobras preocupa mercado de combustíveis

O presidente do Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes no Rio Grande do Sul (Sulpetro), João Carlos Dal’Aqua, lembra que a troca de comando da Petrobras é prerrogativa do acionista majoritário, com a aprovação do conselho da empresa. Mas, as mudanças de políticas de preços da empresa precisam obedecer seu estatuto e decisões do conselho não são definidas pelo sócio majoritário.

“A sinalização de trocas frequentes na presidência passa uma mensagem confusa ao mercado. Isso preocupa porque o setor precisa de estabilidade, até para a manutenção e a atração de investimentos”, afirma Dal’ Aqua.

Ele diz ainda que, por se tratar de um ano eleitoral, surge a preocupação sobre qual o objetivo maior de todas as mudanças feitas na estatal. “Entendemos que as sinalizações são confusas, precisamos de mais estabilidade no nosso setor”, cobra o dirigente.

O preço do petróleo leva em conta uma série de fatores. No âmbito interno, Dal´Aqua cita a questão da carga tributária, que deve ser equacionada e passar por reformas, mas isso envolve o Congresso. É preciso também contar com as condições macro internas para que o dólar tenha uma referência mais baixa.

Além disso, o mercado internacional está agitado. Com o barril de petróleo cotado acima de US$ 100 dólares há muito tempo e o mundo saindo de uma pandemia e diante de um conflito entre um dos maiores fornecedores da commodity (Rússia), não há como prever uma estabilização imediata dos preços.

“Pior do que preço alto seria a falta de produto. Essa é a calibragem que temos que estar sempre atentos, para que não falte produto no nosso mercado”, reflete. Segundo o dirigente, a questão dos preços baixos não é uma equação fácil, ela precisa ser bem discutida. Os benefícios não podem ser concedidos de forma generalizada, atingindo pessoas ou segmentos que não precisam, em detrimento da classe menos favorecida.

“Na questão do gás é preciso ter um víés mais social”, exemplifica. No mais, diz Dal´Aqua, é preciso acompanhar o mercado. “Não há muita coisa a fazer porque o Brasil está inserido neste mercado internacional, ele precisa tanto importar quanto exportar e aí as questões não podem ser populistas, elas tem de ser de mercado”, ressalta.