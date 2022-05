Prévia da inflação de maio desacelera e varia 0,49% em Porto Alegre

Puxado pela queda na energia elétrica, a prévia da inflação desacelerou em maio — o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) divulgado nesta terça-feira (24) fechou em 0,59%, 1,14 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa registrada em abril. É a maior variação de maio desde 2016, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na Região Metropolitana de Porto Alegre, a variação mensal entre abril e maio foi de 0,49%, uma queda de 1,39 pontos percentuais. Com isso, o acumulado do ano fica em 3,32% e, ao longo de 12 meses, em 11,51%. A Habitação em Porto Alegre caiu 4,94% entre abril e maio, acumulando queda de 5,21% no ano. A maior variação anual é verificada em Alimentação e Bebidas, aos 9,73%, após subir 2,43% no mês, maior variação mensal positiva na região.

O IPCA-15, abrangendo nove regiões metropolitanas (Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba) e dois municípios (Brasília e Goiânia), acumula alta de 4,93% no ano e 12,20% em 12 meses. Em maio de 2021, a taxa foi de 0,44%.

Todas as áreas pesquisadas tiveram alta em maio. A maior variação aconteceu em Fortaleza, com 1,29%, puxada pelos itens de higiene pessoal, assim como o reajuste de 24,23% nas tarifas de energia elétrica. O menor resultado foi em Curitiba, aos 0,12%, onde houve queda nos preços de alimentos, como a cenoura (-19,88%) e o tomate (-13,72%), além da energia elétrica.

De acordo com o IBGE, oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em maio — exceto por Habitação, que caiu 3,85% puxada pela energia elétrica, diminuída em 14,09% com a vigência da bandeira verde. A maior alta foi em Saúde e Cuidados Pessoais, aos 2,19%, que contribuiu com 0,27% pontos percentuais na variação mensal do índice.

O maior impacto positivo veio dos Transportes, que variou 1,80%, desacelerando em relação ao mês anterior. O mesmo ocorreu com Alimentação e Bebidas, com variação de 1,52% em maio. Os demais grupos ficaram entre os 0,06% registrados na Educação e 1,86% em Vestuário.

Os itens e subitens de maior impacto no IPCA-15 são: produtos farmacêuticos (5,24%), com 0,17 p.p., higiene pessoal (3,03%), com 0,11 p.p.; passagem aérea (18,40%), com 0,09 p.p.; gasolina (1,24%), com 0,08 p.p.; e etanol (7,79%), com 0,07 p.p., afirma o IBGE.