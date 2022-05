Nevoeiro atrasa chegadas e partidas no Aeroporto Salgado Filho

A forte neblina que cobriu Porto Alegre nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (23) atrasou a chegada e partida de vários voos do Aeroporto Salgado Filho. Segundo a Fraport Brasil, o aeroporto começou a operar por instrumentos às 5h. Às 7h40min, as condições climáticas se agravaram e a visibilidade ficou abaixo dos parâmetros mínimos para pousos e decolagens.

Segundo a concessionária do aeroporto, entre 5h e 8h30min seis voos de chegada e 10 voos de partida esstavam atrasados. Dois voos alternaram para Florianópolis, um para São Paulo e duas partidas canceladas.

O painel de voos online com horários das viagens nacionais e internacionais indicava, às 11h desta manhã, que no intervalo entre 9h e 12h pelo menos 17 voos com chegada no Salgado Filho estavam atrasados e um foi cancelado. Nas partidas, houve cancelamento de seis voos e 12 atrasos, além de reagendamento de horários.

No mês passado, no dia 21 de abril, voltou a funcionar o Instrument Landing System (ILS) categoria 2 (CAT II), que permite pousos e decolagens com nevoeiro mais baixo. O equipamento estava desligado desde o fim de 2019 em função das obras de ampliação da pista do aeroporto

Na ocasião, a Fraport explicou que a operação CAT II exige visibilidade horizontal acima de 300 metros de comprimento e vertical maior que 30,5 metros.

"Se a neblina estiver mais densa que isso, não é permitido operar nem com CAT II", esclareceu a concessionária, que administra o aeroporto desde janeiro de 2018. Além disso, os pilotos devem possuir habilitação para operar o ILS CAT II e as aeronaves devem estar equipadas para tal.