Marcopolo retoma embarques para o Oriente Médio

As exportações de ônibus para mercados e países no exterior vêm retomando gradativamente para a Marcopolo, fruto de um trabalho iniciado antes da pandemia de estreito relacionamento com os clientes e que está permitindo que as vendas voltem a acontecer mais rapidamente.

Um dos mercados que voltaram a demandar novas unidades são os países do Oriente Médio, como o Catar, para o qual a fabricante brasileira fechou o fornecimento de cinco ônibus Viaggio 900. Os veículos, produzidos no Brasil, têm entrega prevista para o mês de junho e serão utilizados no transporte de funcionários de empresa do segmento de energia e petroquímica.

"Mesmo durante a pandemia, mantivemos estreito contato com os clientes e temos percebido a maior procura pela renovação de frota. O Oriente Médio é um desses mercado que estão retomando e temos trabalhado para atender suas demandas e necessidades. Nossa expectativa é que as vendas retomem mais fortemente ao longo deste ano", destaca Ângelo Oselame, gestor da Marcopolo para a região do Oriente Médio e África.

Os cinco ônibus Marcopolo Viaggio 900 têm 12.500mm de comprimento e capacidade para transportar 43 passageiros sentados em poltronas semileito, todas com tomadas USB e porta-copos.