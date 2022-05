Para Guedes, pode haver surpresas positivas ao longo do ano para puxar atividade

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira (19) que surpresas positivas ao longo do de 2022 podem impulsionar o crescimento econômico, estimado em 1,5% pela Secretaria de Política Econômica (SPE).

Segundo Guedes, os dados sobre o nível de atividade confirmam as expectativas do governo de que o Brasil continua em recuperação. "As previsões de crescimento do mercado estão sendo revistas e convergindo para a nossa expectativa de 1,5%. Ainda acho que podemos ter surpresas positivas ao longo do ano", disse.

O ministro também afirmou que o desempenho fiscal do País é forte e melhor do que o registrado pelos demais países. "O Brasil está com desempenho fiscal muito forte e melhor do que todos os países lá de fora. A Federação brasileira se recupera, todos juntos", comentou.

O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Pedro Calhman, afirmou que a expansão do setor de serviços reforça as apostas do governo de que o PIB terá um crescimento de 1,5% em 2022.

Segundo ele, os investimentos também devem impulsionar a geração de riquezas no país. "O crescimento do setor de serviços é um dos fatores que impulsionam crescimento econômico. Os investimentos também impulsionam o crescimento", disse.

O Boletim MacroFiscal informou que a retomada da atividade no setor de serviços tem possibilitado a ampliação dos postos de trabalho, proporcionando tempestiva redução da taxa de desemprego.