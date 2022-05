Empreendimento inova com conceito Multistay em Porto Alegre

A Melnick lançou recentemente, no Rio de Janeiro, o conceito do Nilo Square Multistay, empreendimento da construtora que será erguido na Nilo Peçanha, próximo ao Colégio Anchieta.

Com formato diferenciado, a torre do Nilo Square é um complexo multiuso de hospedagem, moradia e workplace que inova com a categoria Multistay, onde é possível usufruir das facilidades de um hotel butique customizadas pela operação V3rso do Grupo Emiliano.

A incorporadora oferece ainda a possibilidade ao cliente de adquirir o imóvel para morar, encarregar o V3rso de decorar e equipar o apartamento ou deixá-lo para alugar como mais uma opção de suíte do hotel.

O Grupo Emiliano entrará no projeto por meio do V3rso, marca hoteleira que oferece o conceito de Taylor Stay, com estadias customizadas através de uma plataforma digital. As instalações do hotel irão ocupar cinco andares da Torre Multiuso.

O Nilo Square conta ainda com o Residence Resort em sua estrutura. Entre as atrações do condomínio estão piscinas externas e coberta, playground, espaço kids, petplace e quadra poliesportiva, entre outras áreas.