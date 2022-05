INSS libera consulta à segunda parcela do 13º

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) informou que a consulta aos valores da segunda parcela do 13º estará liberada nesta quinta-feira para todos os aposentados, pensionistas e demais beneficiários. O novo extrato já estava disponível para parte dos aposentados desde ontem, segundo consulta feita pela reportagem com beneficiários que acessaram o Meu INSS e conferiram os valores do extrato de maio.

O órgão explicou que, conforme que a folha de pagamentos vai sendo processada, os valores começam a aparecer nos extratos dos segurados e que nesta quinta-feira os dados estarão disponíveis para os mais de 31,6 milhões de beneficiários que têm direito ao 13º. No total, o valor liberado para o pagamento da segunda parcela será de R$ 28,3 milhões.

O pagamento da segunda parcela do 13º começa na próxima quarta-feira (25), junto com o benefício do mês. O abono será pago até o dia 7 de junho, de acordo com o número final do benefício. Veja abaixo o calendário completo.

O extrato mostrará o valor do benefício mensal, o valor total do 13º, o desconto da primeira parcela já paga, além de descontos como Imposto de Renda (para quem tem a cobrança) e consignados, se for o caso. O Imposto de Renda, que será cobrado neste pagamento, é feito sobre o valor total do 13º para quem não é isento da cobrança.