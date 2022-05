Salim Mattar pede redução do Estado em evento do Lide-RS

Empresário, presidente do conselho do Instituto Liberal e ex-secretário de Desestatização do governo Jair Bolsonaro (PL), Salim Mattar foi o palestrante convidado para comandar um debate-almoço promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide-RS) nesta quarta-feira (18), realizado no restaurante Di Paolo Galeto, no Boulevard Laçador, em Porto Alegre.

Nele, Mattar, um dos principais idealistas do pensamento liberal no Brasil, criticou uma forma de estado que considera inflada, burocratizada e ineficiente. Citou alguns números para justificar as críticas, como a remuneração média do setor público (R$ 12,1 mil no Judiciário, R$ 6 mil no Legislativo e R$ 4,9 mil no Executivo) em comparação ao do setor privado (R$ 4,14 mil) e o custo com estatais, que, segundo ele, foi de R$ 228 bilhões entre 2009 e 2021 no Brasil.

O empresário afirmou que tentou solucionar a questão enquanto esteve na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, mas se afastou do governo ao perceber que não seria possível. "Fizemos um levantamento e encontramos 698 empresas entre estatais, subsidiárias, coligadas e investidas. Houve resistência da máquina. Dessas, silenciosamente, vendemos 84. Enxerguei o que era o jogo, que não ia ter mais privatizações. O custo benefício do tempo dedicado em relação ao resultado era totalmente negativo, então preferi deixar o governo", relatou Mattar.

O investidor defendeu a venda de todas as empresas estatais brasileiras, incluindo a Eletrobrás e a Petrobras. Criticou o custo e a demora do Judiciário e os governos sociais-democratas de Fernando Henrique Cardoso (PSDB, 1995-2002), Luiz Inácio Lula da Silva (PT, 2003-2010),e Dilma Rousseff (PT, 2011-2017).