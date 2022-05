Alerta climático suspende atividades e eventos no Estado

O temor com a passagem do ciclone Yakecan próximo da costa do Rio Grande do Sul, entre terça e quarta-feira, ocasionou suspensões de atividades e cancelamentos por diversos setores.

A Portos RS decidiu suspender as operações portuárias no Porto do Rio Grande e também nos portos de Pelotas e Porto Alegre desde as 13h de terça-feira até as 7h desta quarta-feira. A Federasul cancelou a tradicional reunião almoço Tá na Mesa, que aconteceria quarta-feira, às 12h. A presidente da Junta Comercial Lauren de Vargas Momback seria a convidada do evento, que será realizado em outra oportunidade.

Na terça-feira o Grupo Zaffari encerrou as atividades de todas as lojas às 20h. A medida incluiu as unidades Zaffari e Bourbon, os shopping centers da rede Bourbon e os shoppings Porto Alegre CenterLar e Moinhos Shopping.

Como a previsão de chuva forte e ventania se estende além da quarta-feira, também foi transferida para sexta-feira, às 17h, a inauguração do Refúgio do Lago, complexo gastronômico que irá operar no Parque Farroupilha. E o BarraShoppingSul fechou as operações às 18h de terça-feira, por precaução.