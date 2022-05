Petróleo fecha em queda, pressionado por notícias sobre alívio na oferta e Powell

O petróleo fechou em queda nesta terça-feira (17) pressionado por notícias de possíveis alívios do lado da oferta russa e venezuelana. O arrefecimento do dólar ante rivais chegou a dar fôlego aos contratos futuros, mas o movimento não se sustentou. Comentários do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, sobre o aperto monetário na economia americana também pesaram sobre o óleo.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril do petróleo WTI com entrega prevista para junho fechou em queda de 1,58% (US$ 1,80), a US$ 112,40, e na Intercontinental Exchange (ICE), o do Brent perdeu 2,02% (US$ 2,31), a US$ 111,93.

Após operaram em queda na madrugada, os contratos futuros do óleo chegaram a se recuperar das perdas, ajudados pela fraqueza do dólar. No entanto, o movimento se inverteu depois de circularem no mercado informações de que o governo dos Estados Unidos está se movendo para aliviar algumas sanções impostas à Venezuela. As mudanças permitirão à Chevron negociar sua licença com a estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), disseram dois altos funcionários do governo americano à Associated Press.

Enquanto a União Europeia (UE) segue tendo dificuldades de convencer a Hungria a aceitar um embargo do bloco ao petróleo russo, os Estados Unidos devem sugerir um mecanismo tarifário que seria projetado para manter o óleo russo no mercado, mas limitar a quantidade de receita que pode fluir para Moscou das exportações.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, afirmou que o país apoia os esforços da UE para aplicar o embargo e disse que o bloqueio poderia ser combinado com a adoção das tarifas. "Estas são duas coisas que podem ser combinadas", disse Yellen a repórteres em Bruxelas.