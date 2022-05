Concrejato vence licitação para revitalização do Viaduto Otávio Rocha

Foram conhecidos, nesta terça-feira (17) os valores das propostas das duas empresas interessadas na revitalização do Viaduto Otávio Rocha. Com o menor valor, a Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia ofertou R$ 13.706.609,76. Já a Marsou Engenharia ofereceu R$ 13.723.857,25. A sessão pública para abertura dos envelopes com as propostas ocorreu às 10h, na sala de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio.

Por ser uma licitação na modalidade concorrência, do tipo menor preço global, vence a empresa que apresentou a proposta mais baixa. Seguindo os trâmites legais, a homologação só ocorre após todas as etapas do certame serem vencidas. Agora segue o prazo legal de recursos.

"Pretendemos homologar essa licitação o mais breve possível, pois a revitalização do Viaduto Otávio Rocha vai devolver um espaço importante para a comunidade. Não havendo recursos, na próxima semana poderemos declarar a empresa como vencedora", afirmou o secretário André Barbosa.

Além da recuperação dos elementos construtivos e decorativos – com a substituição de todo o cirex, revestimento característico do viaduto – também estão previstas soluções para as instalações elétricas, telefônicas, sistemas de segurança e iluminação pública. Serão efetuadas adequações na rede hidrossanitária, no sistema de drenagem e um processo de impermeabilização.

A partir da revitalização, a estrutura contará com um novo Plano de Proteção Contra Incêndios (PPCI) e passará a atender aos critérios de acessibilidade. O projeto prevê também investimentos em sinalização viária, turística e comercial. Outra intervenção importante será a que promoverá a reativação das escadarias internas do viaduto, hoje inacessíveis ao público.

Uma das principais missões a partir da revitalização do Viaduto Otávio Rocha será manter a estrutura livre da ação de vândalos. O viaduto é alvo de depredações e pichações há décadas. Em 2021, um levantamento do Gabinete de Gestão Integrada do Centro Histórico (GGI-Centro) apontou que a estrutura possuía 747 pichações, além de dezenas de obras de arte, postes e outros equipamentos fora de uso, devido aos ataques ao patrimônio público. Dessa forma, a prefeitura projeta uma campanha de conscientização com o intuito de mobilizar a comunidade em prol da conservação do espaço. Também está sendo prospectada a ampliação do sistema de videomonitoramento no entorno.