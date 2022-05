Marcos Faraco assume Vice-Presidência de Estratégia da Gerdau

A siderúrgica Gerdau anunciou a criação de uma nova Vice-Presidência Corporativa de Estratégia. Para a posição, a empresa convidou o executivo Marcos Faraco, atual vice-presidente das Operações de Aços Longos e Planos no Brasil, Argentina e Uruguai.

"A criação desta posição representa o nosso compromisso com o crescimento da Gerdau e com a nossa aspiração de sermos uma das empresas da cadeia do aço mais rentáveis e admiradas do mundo e uma das mais relevantes nas Américas. Assim, Faraco terá como principais desafios avaliar oportunidades estratégicas que concretizem a nossa ambição e evoluir no desenvolvimento de um processo de planejamento estratégico cada vez mais dinâmico e moderno", afirma em nota Gustavo Werneck, diretor-presidente (CEO) da Gerdau.

Marcos Faraco, por sua vez, avalia que a nova vice-presidência de Estratégia reafirma o comprometimento da Gerdau, aos 121 anos de história, em seguir inovando e desenvolvendo seus negócios, gerando cada vez mais valor para nossos stakeholders.

Para ocupar a Vice-Presidência das Operações de Aços Longos e Planos no Brasil, Argentina e Uruguai, Fernando Pessanha, atual líder da Gerdau no México, retorna ao Brasil para liderar a vice-presidência, que também compreende as operações de mineração e florestal no País.

Para a liderança da operação da Gerdau no México, Luis Alberto Guereca, diretor de Operações da Colômbia, assumirá como diretor Executivo da Operação. As movimentações serão efetivadas a partir do dia 1º de agosto de 2022.