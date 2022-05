Entidades promovem convergência

Dirigentes de quatro entidades destacaram, ontem, uma convergência dos interesses empresariais com o poder público. A reunião almoço Menu POA, da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), reuniu a presidente da entidade, Suzana Vellinho, mais Anderson Cardoso (Federasul), Irio Piva (CDL-POA) e Arcione Piva (Sindilojas Porto Alegre). Também participou do evento o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes.

Conforme Suzana, "unindo forças podemos buscar uma condição melhor de vida para todos, de desenvolvimento", salientou. A atual gestão da ACPA tem a preocupação de representar também o micro e o pequeno empresário. "Para quem toca o seu negócio no dia a dia, mal sobra tempo para pensar em representatividade, buscar uma força maior. É neste pequeno empresário que a ACPA precisa pensar, e nós vamos chegar a eles", explicou.

Para ela, o poder público é um prestador de serviço para a classe empresarial e precisa ouvir as entidades. "Queremos conjugar o poder público com iniciativa privada para que possamos fazer mais pela nossa cidade. O South Summit foi uma grande iniciativa neste sentido. É essa modelagem que queremos fomentar em Porto Alegre", completou Suzana.

"Temos um cenário desafiador, com guerra na Ucrânia, o impacto da Covid-19 na China e também a desaceleração do mercado chinês, o principal mercado para produtos brasileiros", alertou o presidente da Federasul, Anderson Trautmann Cardoso, sobre o momento atual, do qual fazem parte ainda a questão eleitoral, que já causa alguma tensão, e a seca que atingiu o Rio Grande do Sul no mais recente verão.

Cardoso comentou ainda que a Federasul irá retomar, em junho, o Encontro de Embaixadores, evento anual promovido pela entidade, até 2010, e que convida embaixadores de diversos países para virem ao Rio Grande do Sul. "Temos essa visão internacional, porque o Rio Grande do Sul é o quarto maior exportador do Brasil e tem uma força grande no agronegócio.", explicou Cardoso. A data ainda não foi definida.

O frio que chegou mais cedo este ano também foi lembrado no encontro, principalmente pelas entidades diretamente ligadas ao comércio, como a CDL POA e o Sindilojas Porto Alegre. Para Irio Piva, da CDL, o varejo da Capital já retomou o patamar de atividade visto em 2019. "Em alguns setores, como vestuário, inclusive estamos melhor do que naquele ano. O frio está movimentando o comércio de Porto Alegre", completou ele.