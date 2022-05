Guedes diz que encargos destroem empregos

O ministro da Economia, Paulo Guedes, classificou os encargos trabalhistas como "bomba de destruição em massa de empregos". Em discurso na 36ª Edição da Apas Show, evento com empresários do setor de alimentos, ele voltou a prometer "atacar esse problema". O presidente Jair Bolsonaro também participou da feira.

"Temos que remover a bomba de destruição em massa de empregos, que são os encargos trabalhistas, vamos ter que atacar esse problema também", declarou Guedes, que reiterou sua defesa em torno da política econômica do governo.

De acordo com o ministro, o Brasil é percebido internacionalmente como "o caminho do futuro e da prosperidade". "A resiliência da economia brasileira, a capacidade de resistir pela flexibilidade que ela tem. Agora o mundo percebeu isso", defendeu. "O Brasil surge como incontornável, é a obviedade. O Brasil está perto do mundo, é amigo e vai receber corrente de investimentos", acrescentou.

Guedes ainda prometeu "melhorar nossos programas de ascensão social" no País. A grande vitrine social do governo neste ano eleitoral é o Auxílio Brasil de R$ 400.

O ministro informou ainda que vai conversar com empresários para "ver como a redução de impostos pode ser aprofundada". Ele voltou a atacar o "custo Brasil" e a defender a redução de impostos e os programas de estímulo à economia anunciados pelo governo durante a crise. "São dois planos Marshall de expansão já contratados, fora os que estamos desenhando", declarou.

Guedes afirmou também que o governo federal estuda formas de ampliar os investimentos por meio de um "fundo de reconstrução nacional". Uma das possibilidades para financiá-lo seria a venda de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em empresas privadas. Em tom crítico, ele citou participações do banco na Petrobras, na JBS e na Marfrig.

Na explicação do ministro, a medida seria tomada diante da "incapacidade do setor público" de fazer investimento. "Em vez de ficar o BNDES sentado em ação, da JBS, a Marfrig, da Petrobras, o BNDES ficava sentado em porção de participações. Não, vamos vender isso e transformar em hidrelétrica em Rondônia", afirmou o ministro. "Está caindo há 30 anos essa capacidade de investimento. Vamos transformar esse capital público."