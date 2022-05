Baixas temperaturas animam lojistas e incrementam movimentação no comércio gaúcho

frio que chegou com força ciclone extratropical no Estado esta semana, embalado pela proximidade de um, tem sido motivo de comemoração para os lojistas gaúchos, que aguardavam desde o final de semana a queda dos termômetros para aquecer as vendas de produtos de inverno. Somada às baixas temperaturas, a retomada mais intensa do trabalho presencial e dos eventos também colabora para as expectativas positivas do setor varejista, que há dois anos almeja a volta do movimento nas lojas e no caixa.

Segundo o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sildilojas), Arcione Piva, a palavra de ordem entre os lojistas é "animação". "As expectativas para esta semana de frio intenso são muito boas entre os lojistas, todos estão muito animados com a possibilidade de vendas. Dos empresários com os quais falei ao longo do final de semana, nenhum espera menos do que 20% no incremento das vendas em relação ao ano passado", revela.

Piva comenta ainda que a tendência sempre é de que a primeira onda de frio leve os clientes às lojas, seja para renovarem as peças ou se adequarem à estação. O fato de este inverno ser o primeiro sem restrições ao comércio desde o início da pandemia também colabora para as altas expectativas. "As pessoas estão voltando a se arrumar, a sair, ir a shows e eventos, e isso reflete no guarda-roupa. Além disso, no pré-pandemia, em 2019, não tivemos um inverno rigoroso como o que se espera agora, o que deverá puxar as vendas para cima, mesmo com toda a inflação do momento", ressalta o dirigente.

Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA), Irio Piva, um rápido levantamento feito com a diretoria da entidade, no início da tarde desta segunda-feira (16), serviu para tirar uma febre das primeiras vendas do dia. "O movimento de pessoas nas lojas de roupas, de calçados e nas cafeterias já foi muito bom, temos expectativa de superarmos os números de 2021", comenta.

De acordo com ele, os lojistas relatam que além de um volume maior de vendas em relação ao ano anterior, já é notado um ticket médio também mais alto. "As pessoas ficaram muito tempo sem renovar o guarda-roupa, muitas mudaram o manequim durante a pandemia, jovens e crianças cresceram e precisam de novas peças. Ou seja, as expectativas dos lojistas são muito positivas", afirma.

À frente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS), Vitor Koch reforça que a chegada do frio é fundamental para impulsionar as vendas de itens como roupas e sapatos. "Um fator importante para ampliar as vendas, especialmente de vestuário e calçados, é a chegada do inverno, que vai levar as pessoas a buscarem peças mais quentes para enfrentar as baixas temperaturas. Dessa forma, como já vimos nas vendas do Dia das Mães, roupas, calçados e acessórios continuarão tendo a preferência dos consumidores", avalia.

Os representantes dos lojistas reforçam ainda que o mercado está com estoques preparados para a demanda, mesmo com registro de falta de matérias-primas, insumos e problemas logísticos em função da Guerra da Ucrânia e do lockdown na China. "Para este primeiro momento todos estão preparados. Só há ameaça de faltar alguma coisa se o frio intenso se prolongar pelos próximos meses", diz o presidente do Sindilojas.

Já o líder do CLD-POA destaca que os que porventura ainda aguardavam para realizar novos pedidos aos fornecedores já estão atualizando os estoques. "De qualquer maneira, temos de nos preparar tanto para um inverno mais rigoroso quanto para a alta movimentação nas lojas, já que as pessoas estão saindo do home office, voltando a frequentar shows, eventos e começam a buscar roupas e a se vestir melhor, uma coisa leva a outra", completa Piva.