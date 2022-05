Guedes diz que incidência da redução de impostos precisa ser distribuída

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta segunda-feira (16) que a incidência da redução de impostos no País precisa ser distribuída pela economia. "Estamos reduzindo IPI, tarifas de importação. Isso tem que ser repassado, tem que chegar no consumidor. Quando você reduz impostos, normalmente uma parte dessa redução vai para a indústria, que foi introduzida nesses últimos 40 anos. Uma parte é para eles, uma parte é para o consumidor", declarou o ministro em São Paulo, na 36ª Edição da Apas Show, do setor de alimentos.

E acrescentou: "Precisamos que essa incidência redução de impostos seja distribuída para os dois lados."

O evento com Guedes também conta com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e do ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos), pré-candidato ao governo de São Paulo.