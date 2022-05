Banrisul registra lucro de R$ 164,1 milhões no primeiro trimestre

O Banrisul informou nesta quinta-feira (12) que alcançou, no primeiro trimestre de 2022, lucro líquido ajustado de R$ 164,1 milhões, uma queda de 41,2% frente igual período de 2021. Segundo o banco, o resultado reflete, especialmente, o crescimento das receitas de tesouraria, o aumento das receitas de prestação de serviços e de tarifas bancárias, além de um menor volume de tributos sobre o lucro.

A carteira de crédito do Banrisul, no primeiro trimestre, atingiu o valor de R$ 42,4 bilhões, crescimento de 15% frente ao primeiro trimestre de 2021 e 3,3% frente ao trimestre anterior, impulsionado, sobretudo, pelo crédito consignado, crédito rural e financiamento imobiliário. Entretanto, as despesas de provisão para perdas de crédito (recursos guardados para possível alta de inadimplência de contratos de financiamento) subiram 89,9% em relação a igual período do ano passado, alcançando R$ 246,5 milhões.

No primeiro trimestre de 2022, foram concedidos R$ 180,9 milhões nas linhas de capital de giro com garantia de Fundos Garantidores, voltados aos pequenos negócios que contam adicionalmente com capacitação empresarial, conteúdos digitais e consultorias em gestão, para que o cliente tome o crédito de maneira consciente, tenha acesso à educação financeira e promova melhorias na gestão da empresa.

O crédito comercial pessoa física atingiu R$ 23,7 bilhões em março de 2022, aumento de 2,5% em três meses. A evolução foi influenciada, especialmente, pelo crescimento das operações de crédito consignado, que alcançaram o montante de R$ 18,9 bilhões em março de 2022.

As operações de crédito comercial pessoa jurídica, em março de 2022, apresentaram crescimento de 4,5% nos três primeiros meses do ano, atingindo saldo de R$ 7,5 bilhões – especialmente devido ao aumento das linhas de capital de giro.

Já o saldo da carteira de crédito rural, em março de 2022, alcançou R$ 5,0 bilhões, aumento de 3,4% em relação a dezembro de 2021.