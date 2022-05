Grupo Panvel cresce 19,4% no primeiro trimestre, com receita bruta de R$ 969 mi

O Grupo Panvel fechou o primeiro trimestre de 2022 com crescimento de 19,4% e receita bruta de R$ 969 milhões. Os números positivos são atribuídos à eficiência operacional, ao share digital, que se manteve em patamares elevados, com participação de 15,5% das vendas, e à expansão das lojas físicas da rede de farmácias – nos últimos 12 meses, 68 novas lojas, um recorde para a companhia.

A divulgação de resultados, na noite de quarta-feira (11), deu destaque para a operação de varejo do Grupo (farmácias Panvel), que atingiu um crescimento de venda de 19,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, com números robustos de crescimento (11,8%) de mesmas lojas (SSS – Same Store Sales) e 10,3% em lojas maduras.

Diante de um cenário macroeconômico desafiador, com alta da inflação e das taxas de juros e riscos de restrição em algumas cadeias de suprimento, a expectativa de capacidade de execução para o ano é otimista. “Os resultados mostram que crescemos mais que o mercado. Nossa despesa administrativa é estável, em 2,2%, e somos os mais eficientes em termos de pessoas por loja. Além disso, a expansão segue em linha com o nosso planejamento, com 15 novas lojas apenas no primeiro trimestre do ano”, afirma Antônio Napp, diretor executivo de Finanças e de Relações com Investidores do Grupo Panvel. A rede encerrou o 1T22 com 527 lojas.

O executivo destaca também a assertividade da expansão das lojas físicas, pelo aumento de venda média por loja, acima da concorrência, e a rápida maturação das operações. “Seguimos ganhando market share em todos os estados da Região Sul. Chegamos a 11,6%, um crescimento de 0,1p.p. sobre o 1T21. Esse ganho consistente, trimestre após trimestre, é mais um elemento que reforça a excelência na execução da nossa estratégia”, pontua Julio Mottin Neto, CEO do Grupo Panvel.

O Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado no período cresceu 5,8% na comparaçãocom o 1T21, atingindo 4,1% em relação a venda, acompanhado de um forte crescimento do Lucro Líquido ajustado, de 30,1%, 2,6% em relação à venda. “Entendemos que são margens muito saudáveis, em especial em um contexto de aumento de inflação e de aceleração de expansão que trazem uma pressão natural no resultado de curto prazo”, pondera Napp.

A venda de medicamentos teve boa performance, com crescimento de 20,5% em comparação ao 1T21. Segundo Napp, o resultado tem relação direta com importantes projetos que estão sendo conduzidos pela companhia, como o acompanhamento da jornada de clientes com doenças crônicas, ações de CRM que auxiliam o acompanhamento de tratamentos e o incremento de parcerias com operadoras de saúde e venda de medicamentos especiais, por meio do Panvel Saúde Empresarial.

A categoria Higiene e Beleza (HB) apresentou alta de 14,9% no mesmo período, com destaque para a performance dos Produtos Panvel, que representaram 20,1% sobre as vendas da categoria e 7,7% sobre as vendas total do varejo, com crescimento de 14,6% em relação ao 1T21.

Os serviços também são destaque. As vendas do Panvel Clinic representaram 4,5% da receita total da Panvel, puxadas pelo forte movimento de testagem de covid-19 observado em janeiro e pelo início do trabalho de vacinação da gripe no mês de março. No trimestre, foram mais de 380 mil testes realizados, que representaram 38,2% do market share de testagem na Região Sul (dados IQVIA).

Além disso, o Grupo Panvel manteve a posição de benchmark digital do varejo farma brasileiro, com a mais alta participação dos canais digitais, diferencial competitivo fruto de uma experiência fluida e totalmente omni. Mesmo com uma forte base de comparação, as vendas por meio destes canais representaram 15,5% do total da Companhia, crescimento de 14,5% no 1T22 em comparação ao 1T21.