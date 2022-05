Bolsas da Ásia fecham em baixa, seguindo tombo de ações de tecnologia em NY

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quinta-feira (12), à medida que ações de tecnologia foram pressionadas por um tombo do Nasdaq em Nova York na quarta-feira. Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 2,24%, a 19.380,34 pontos. Apenas o subíndice de tecnologia local teve queda de 3,8%. Já em Taiwan, o Taiex recuou 2,43%, a 15.616,68 pontos. O papel do fabricante de chips Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), por exemplo, cedeu 3,07%.