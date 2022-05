Connection movimenta Gramado até sexta-feira

Gramado está recebendo a quinta edição do Connection, evento que discute a atividade turística no pós-pandemia. A programação começou nesta quarta-feira (11) e segue até sexta-feira (13), no Palácio dos Festivais, oferecendo conteúdo sobre tendências, futuro e experiências imersivas. O evento será híbrido e provocará debates ligados aos eixos do Cinema, Turismo e Economia. Mais de 500 participantes são esperados pelos organizadores.

Com o tema “Da Ficção à Realidade: O Futuro das Viagens”, o Connection também abordará o turismo cinematográfico, fazendo uma conexão com os 50 anos do Festival de Cinema de Gramado, completados em 2022. Neste eixo, o evento discutirá o papel das Film Commissions e o impacto que as produções audiovisuais promovem em destinos e localidades, fomentando o turismo e transformando comunidades.

Serão debatidos ainda temas como economia criativa, o futuro das viagens, cidades inteligentes, nômades digitais e o futuro do dinheiro. Palestrantes nacionais e internacionais conduzirão a programação de conteúdo, indicada especialmente para empresários, gestores públicos e profissionais do turismo e do setor audiovisual.

Entre os palestrantes do evento estão Thiago Lacerda (Ator), Werner Schunemann (Ator, diretor e roteirista), Mário Villar (Invattur Espanha), Gabriela Schwan (Swan Hotéis), Rosa Helena Volk (Gramadotur), Roger Wingert (Cara de Mau/Gatzz), Leandro Benincá (Um A Menos Na Poupança), Claudia Mara Borges (Turismo RS), Joana Braga (Porto Alegre Film Commission), Jorge Céspedes (Festival de Cine de Punta del Este) e muito mais.

A quinta edição do Connection tem a apresentação do Festival de Cinema de Gramado, Gramadotur e Prefeitura de Gramado, através da Secretaria Municipal de Turismo. O patrocínio é de Sebrae, Gatzz e Vita Boulevard. A realização é da Rossi & Zorzanello Feiras e Empreendimentos.