Fiergs promoverá cursos de qualificação profissional para desempregados

Profissionais desempregados poderão participar de cursos de qualificação profissional promovidos pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs). Com o objetivo de ofertar profissionais qualificados às indústrias gaúchas, a iniciativa, que integra o programa do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio Grande do Sul (Senai-RS), foi lançado em parceria com os sindicatos industriais filiados à Fiergs.

“O programa objetiva auxiliar diretamente a falta de recursos humanos capacitados para o setor”, afirmou o presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry.

De acordo com ele, a proposta é “apoiar os sindicatos na busca de um ambiente cada vez mais favorável aos negócios de seus associados, buscando elevar a competitividade das indústrias estabelecidas no Rio Grande do Sul”.

Segundo o diretor regional do Senai-RS, Carlos Trein, serão mais de 1,5 mil vagas em cursos de qualificação no Estado, e as indústrias podem encaminhar aos sindicatos as áreas com mais necessidade de profissionais.

Para participar do programa, o candidato deve ser indicado por um sindicato da indústria, ter acima de 18 anos, estar desempregado e apresentar a autodeclaração de baixa renda.