Bolsa tem dia volátil e fecha em queda de 0,14%

Em um pregão marcado pela volatilidade, o Ibovespa oscilou entre o positivo e o negativo durante todo o dia, sem suporte de commodities e à mercê do noticiário externo. O humor do índice brasileiro seguiu o movimento das bolsas americanas, com os ativos globais respondendo com sensibilidade às sinalizações do Federal Reserve (Fed). Terminou a terça-feira próximo da estabilidade, com queda de 0,14%, aos 103.109 pontos.

Nas commodities, pesa a sinalização do governo chinês de que seguirá com a política restrita de covid zero, o que prejudica as cadeias globais de suprimento. Em um cenário onde a política monetária tem dado as cartas do humor global, o mercado observa com atenção qualquer sinal que adicione mais inflação.

Com o cenário externo conturbado, a ata do Comitê de Política Monetária (Copom), tida como mais flexível do que o comunicado da semana passada, e os dados do varejo - que surpreenderam positivamente, tanto no restrito ( 1%) quanto no ampliado ( 0,7%) - foram olhados lateralmente pelo investidor na Bolsa.

Na ponta positiva do Ibovespa Natura (8,73%) Banco Inter (9,14%). Na ponta negativa, destaque para as siderúrgicas, que, além da queda no minério, reagem negativamente à notícia de que o governo prepara uma medida para zerar a alíquota do Imposto de Importação de 11 produtos, entre eles o aço, o que fez CSN, Usiminas e Gerdau recuarem 5,82%, 6,78% e 4,36%, respectivamente.

Após três pregões consecutivos de alta, nos quais acumulou valorização de 5,15%, o dólar recuou na sessão de terça-feira e fechou na casa de R$ 5,13. Investidores aproveitaram leve trégua na aversão ao risco no exterior para promover ajustes e realizar lucros no mercado doméstico de câmbio. Sem novidades no front interno, já que a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) apenas reforçou a perspectiva de redução de ritmo de alta da taxa Selic em junho, a divisa oscilou ao sabor das expectativas em torno da magnitude do ajuste monetário nos Estados Unidos.

"Vimos uma alta muito forte do dólar com a aversão ao risco no exterior nos últimos dias. Hoje (ontem), está caindo um pouco, com uma realização de lucros", afirmou o head de câmbio da Acqua Vero Investimentos, Alexandre Netto.