Ata do Copom afirma que ciclo de aperto monetário deverá ser mantido

O Comitê de Política Monetária (Copom) considera ser "apropriada" a manutenção do ciclo de aperto monetário diante das projeções observadas e do "risco de desancoragem das expectativas" para prazos mais longos. A ata da última reunião do comitê foi divulgada nesta terça-feira, em Brasília.

Entre as avaliações apresentadas na ata da última reunião do comitê, que elevou a taxa básica de juros (Selic) em um ponto percentual para 12,75% ao ano, estão também considerações sobre a continuidade da alta do petróleo; a continuidade da inflação no país e no ambiente externo; a nova onda da covid-19 na China; e a reorganização das cadeias de produção em decorrência da guerra na Ucrânia.

"A inflação ao consumidor segue elevada, com alta disseminada entre vários componentes se mostrando mais persistente que o antecipado. A inflação de serviços e de bens industriais se mantém alta, e os recentes choques levaram a um forte aumento nos componentes ligados a alimentos e combustíveis", informou o Copom.

As expectativas de inflação para 2022 e 2023 apuradas pela pesquisa Focus encontram-se em 7,9% e 4,1%, respectivamente.