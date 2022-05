Federasul realiza posse coletiva de 72 entidades

A Federasul promoveu, na noite desta terça-feira (10), a cerimônia de posse coletiva de 72 entidades filiadas. O evento aconteceu no Salão Nobre do Palácio do Comércio, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Esta foi a segunda posse coletiva de presidentes de entidades conduzida pela Federasul. A primeira aconteceu em 2018 e sua adoção vinha sendo um desejo antigo das entidades filiadas. A cerimônia havia sido suspensa em 2020 devido à pandemia. Recentemente, o presidente da Federasul, Anderson Trautman Cardoso participou da posse de 13 presidentes de entidades da região da Fronteira Noroeste.

As entidades que renovaram diretorias estão nas regiões: Alto Jacuí Botucaraí Central, Centro Sul, Fronteira Noroeste, Fronteira Oeste, Litoral, Médio Alto Uruguai, Metropolitana, Delta do Jacuí, Missões, Noroeste Colonial, Norte, Produção, Serra, Sul, Vale do Rio dos Sinos/Rio Caí, Vale do Rio Pardo/Jacuí Centro e Vale do Rio Taquari.