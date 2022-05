MRV tem 38 vagas de emprego em três cidades do Rio Grande do Sul

A MRV está com 38 vagas de emprego abertas para canteiros de obras em Porto Alegre, São Leopoldo e Caxias do Sul. Todas as oportunidades em Porto Alegre e São Leopoldo são para montadores de forma metálica com experiência comprovada em carteira de trabalho. Em Caxias do Sul são 8 vagas para montadores de forma metálica, duas para ceramistas, duas para pintores e outras duas para eletricistas.

Os candidatos de São Leopoldo e Caxias do Sul devem entrar em contato com a recrutadora da MRV Fernanda Macedo pelo WhatsApp através do número (51) 9.8211.0108. Os interessados também podem levar currículo diretamente até as obras da MRV na Rua Emílio Muller, 300, em São Leopoldo, ou ao canteiro localizado na Rua Irmã Jandyra Maschio, 348, bairro Jardim Eldorado de Caxias do Sul.

Já os trabalhadores de Porto Alegre podem entrar em contato com Ilbor Junior pelo telefone (51) 9.9154.1667 ou levar currículo à Rua Athos Lopes Maisonnave, sem número, na capital. Os interessados devem comparecer ao local portando documento com foto e carteira de trabalho. A remuneração prevê salário compatível com a função, vale-alimentação e vale-transporte. Será oferecido, também, uniforme.

Todas as vagas também são destinadas a pessoas Com deficiências (PCD).

A construtora organiza espaços entre os candidatos na fila, para evitar a proximidade entre as pessoas. Além disso, os interessados vão higienizar as mãos e terão suas temperaturas testadas antes de iniciar a seleção. A empresa lembra que o uso de máscaras é obrigatório e os candidatos não serão recebidos sem o uso desta proteção.