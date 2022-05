Indústria gaúcha registra 6º maior crescimento do Brasil em março, diz IBGE

O Rio Grande do Sul é o sexto Estado do Brasil com maior crescimento no setor industrial no mês de março, indica pesquisa divulgada nesta terça-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A indústria teve crescimento de 2,0% em comparação com o mesmo período de 2021 no RS. O crescimento da indústria gaúcha ficou atrás do aumento registrado em Mato Grosso (22,9%), Bahia (8,6%), Rio de Janeiro (5,4%) e, São Paulo (2,9%) Ceará (4,7%).