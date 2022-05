Sine Porto Alegre tem 747 vagas de emprego cadastradas nesta semana

A unidade do Sine Municipal (avenida Sepúlveda, esquina com Mauá, Centro Histórico) tem 747 vagas disponíveis para retirada de cartas de entrevista de emprego. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

No setor de comércio, o destaque são 200 vagas para atendente de telemarketing receptivo e 25 para atendente de lanchonete. Na área da indústria, 31 vagas para auxiliar de linha de produção. Já na construção civil, são 20 oportunidades para funileiro montador, 24 para pedreiro e 23 para soldador..

O Sine Municipal disponibiliza e recomenda o agendamento eletrônico para evitar filas. O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também por e-mail: [email protected]

O cadastro de vagas pode ser feito de forma totalmente digital neste link. No formulário eletrônico as empresas podem colocar todas as informações necessárias para efetuar o cadastro gratuito e as informações das vagas a serem ofertadas. O Sine dispõe, mediante agendamento prévio, de um espaço para os empregadores realizarem as entrevistas de seleção com os candidatos,

Confira as vagas disponíveis no Sine Porto Alegre: