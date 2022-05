Setor de turismo corporativo comemora retomada e resultados em faturamento e movimentação

A retomada do mercado de eventos e viagens corporativas nunca esteve em tão boa fase no País e no Rio Grande do Sul. Na esteira do avanço da vacinação contra a Covid-19 e volta das atividades a pleno, o segmento tem conseguido driblar as dificuldades dos últimos dois anos e, apesar dos altos custos operacionais impulsionados pela inflação, aumento dos combustíveis e conflito na Ucrânia, voltado a faturar e a ter movimentação em aeroportos, hotéis e salões de eventos.

De acordo com a Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp), o fortalecimento do setor como um todo já refletiu nos números do primeiro trimestre do ano, período em que o faturamento da área já chegou a R$ R$ 1,856 bilhão. Somente em março, por exemplo, dados da entidade apontam que o setor praticamente retomou o faturamento registrado no mesmo mês de 2019, antes da pandemia, atingindo R$ 869 milhões, apenas 2% abaixo daquele período.

Esse faturamento, no entanto, não refletiu no aumento do número de viajantes, que caiu 40% em março na comparação com o mesmo mês de 2019, reflexo dos altos custos operacionais. Com isso, as viagens áereas mais curtas têm perdido espaço, pelo alto investimento necessário. Dessa forma, as empresas têm optado por enviar grupos de colaboradores a uma determinada feira, congresso ou rodada de negócios em locais mais distantes, em detrimento das reuniões corporativas rápidas, mas que exigiam pernoite no local, cada vez mais substituídas pelos encontros online, que tornaram-se habituais desde a pandemia. "As viagens mais longas estão retomando o seu ritmo, além de outros setores como infraestrutura, agro e logística, que têm demandado muita movimentação”, destaca Gervásio Tanabe, presidente executivo da Abracorp.

Levantamento da entidade junto a 11 setores do mercado, no mês de março, aponta que todos cresceram em relação aos anos anteriores. Desses, os serviços aéreos faturaram R$ 576 milhões, frente a R$ 300 milhões em fevereiro e a R$ 577 milhões em março 2019. Já o segmento hoteleiro garantiu faturamento de R$ 225 milhões no terceiro mês do ano, ficando acima dos R$ 218 milhões de dois anos atrás, pré-pandemia.

Presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens no Rio Grande do Sul (Abav-RS), Lucia Bentz complementa que a mudança no cenário das viagens corporativas segue a máxima de que "tempo é dinheiro", e, nesse sentido, as empresas têm priorizado investir em viagens corporativas com menos frequência, mas de acordo com o potencial agregador que determinado evento ou local terá para os negócios. "Se antes se mandavam 40 colaboradores para um evento, hoje se enviam menos representantes. Além disso, as viagens não são mais programadas a longo prazo, até porque ainda não sabemos como a situação da pandemia estará daqui a três meses, por exemplo" explica.

South Summit No entanto, ela enfatiza que a retomada do segmento anda "a todo o vapor". "Além de todos os eventos que não ocorreram nos últimos dois anos e foram remarcados, tem ainda toda a demanda deste ano. Então, é um saldo positivo e ainda atualizado que estamos tenso. O movimento nos eventos tem sido muito bacana, as pessoas estão querendo voltar a vivenciar as coisas, e, dessa forma, os investimentos não param", comenta a executiva direto do, evento global de tecnologia realizado em Porto Alegre nesta semana, o primeiro internacional desde a pandemia.

Somente no nicho de congressos e feiras, o Portal Feiras do Brasil aponta mais de 2,5 mil eventos previstos para ocorrer no País até o final deste ano, com mais de 90% deles em formato presencial. O mês de março, até então, concentrou o maior número deles, 351 no total, contra 114 de janeiro e 200 de fevereiro - 698 eventos do segmento somente no primeiro trimestre deste ano.