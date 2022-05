Inovação na agricultura tem como desafio a falta de infraestrutura

O agronegócio vive um novo momento no Brasil e no mundo. A revolução digital no campo representa o futuro da produção de alimentos, com novas formas de se cultivar e de se pensar as cadeias produtivas. A agricultura 4.0 já oferece múltiplas tecnologias inovadoras disponíveis para serem aplicadas em diversas intervenções nas lavouras. O próximo desafio para o avanço tecnológico nas lavouras é atingir a ponta - chegar a todas as propriedades rurais, em locais que ainda convivem com problemas de conectividade e acesso à internet básica.

"Hoje temos uma enorme capacidade de uso de dados pelo produtor em favor dele. Temos um desafio muito parecido com a bancarização: existem 200 municípios que só o Sicredi está presente. Como levar essa tecnologia na última milha, para aquele produtor que está lá ao redor de todo país? Para nós, esse é o grande desafio", disse Luis Veit, superintendente de agronegócio do Sicredi, em uma palestra sobre inovações em agritech durante o South Summit Brazil 2022, que terminou na sexta-feira, em Porto Alegre.

Para ele, a solução passa pela união de esforços entre as diferentes startups que oferecem essas soluções tecnológicas. "A gente vê que cada vez mais o caminho vai ser a colaboração. O grande desafio é as agritechs colaborarem entre elas e juntos fortalecerem esse caminho. Isoladamente, a gente perde muito esforço que poderia ser conjunto. Esse é o caminho que será amadurecido nos próximos anos", afirmou Veit.

Frederico Apollo Brito, CEO da agritech Elysios Agricultura Inteligente, acredita que há muitos agricultores que resistem à tecnologia. "Tem o produtor que testa e o que não testa (as inovações). Vemos claramente essa diferença. Num cenário de alta de custos e insumos e a saída (de mão-de-obra) no campo, o agricultor tem que se profissionalizar", ponderou ele. "Quem está ficando no campo vai ter que se profissionalizar e aumentar sua produtividade. Por que lá fora eles têm duas vezes mais produtividade que nós? A gente acredita muito que é possível atingir esse nível. Vocês vão ver muitas coisas mudando nos próximos meses", avisou o executivo da Elysios.

Para Brito, o acesso à internet no campo ainda é um desafio para o avanço tecnológico nas lavouras. "É necessário criar um ambiente de inovação. Às vezes, a inovação está acontecendo, mas nem sempre ela está chegando. Seja por falta de comunicação, seja por falta de conexão. Não tem gente olhando para o pequeno produto e a conectividade é um desafio principalmente na agricultura", relatou.

Não há mais espaço para isso, segundo enxerga o cofundador da AgTech Garage, José Augusto Tomé. Sem internet, o pequeno produtor fica excluído do ciclo de inovações que faz a produção agrícola evoluir, aumentar produtividade e gerar mais desempenho e rentabilidade. "Conexão gera inovação. O produtor não pode mais não estar conectado. Ele precisa estar inserido", defendeu.

Essa união de esforços pode ocorrer através do cooperativismo, que está presente na ponta, próximo ao produtor rural, que representa o pequeno agricultor e o auxilia no desenvolvimento das lavouras. "Uma cooperativa é um grupo de pessoas que se reúnem a partir de uma necessidade e geram prosperidade, a partir da força de cada um. Se a gente pensar, esse também é o DNA de uma startup", afirmou o diretor-presidente do Sicredi, João Tavares.