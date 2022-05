Bolsas da Ásia fecham na maioria em baixa, após tombo em NY com releituras do Fed

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em forte baixa nesta sexta-feira (6), seguindo o tombo que Wall Street sofreu ontem em meio a releituras da postura de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

O índice Hang Seng liderou as perdas na Ásia hoje, com queda de 3,81% em Hong Kong, a 20.001,96 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi voltou de um feriado com recuo de 1,23% em Seul, a 2.644,51 pontos, e o Taiex caiu 1,72% em Taiwan, a 16.408,20 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve baixa de 2,16%, a 3.001,56 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto cedeu 1,71%, a 1.859,39 pontos.

A exceção foi o japonês Nikkei, que subiu 0,69% em Tóquio, a 27.003,56 pontos, na volta de três dias de feriados e ajudado por ações dos setores elétrico e petrolífero.

O mau humor predominou na Ásia após as bolsas de Nova York sofrerem perdas robustas na quinta-feira (5), em meio a temores de que futuras altas de juros nos EUA possam comprometer o desempenho da maior economia do mundo.

A princípio, investidores se mostraram aliviados com uma sinalização do presidente do Fed, Jerome Powell, de que o BC americano não está considerando elevar juros em ritmo mais forte do que o aumento de 50 pontos-base anunciado na quarta-feira (4). Posteriormente, no entanto, prevaleceu a visão de que o Fed está nos estágios iniciais de um ciclo de aperto monetário bastante agressivo para combater a alta da inflação, que persiste em meio à guerra russo-ucraniana. Além disso, há dúvidas sobre a capacidade do Fed de ajustar sua política sem levar os EUA a uma recessão.

Os negócios asiáticos foram marcados também por uma dose de cautela antes de mais um relatório de emprego dos EUA, que será divulgado na manhã desta sexta e tem forte influência na trajetória dos juros americanos.

Na Oceania, a bolsa australiana também seguiu Wall Street, e o S&P/ASX 200 registrou queda de 2,16% em Sydney, a 7.205,60 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.