Lucro do Bradesco aumenta 4,7% em um ano e alcança R$ 6,8 bilhões no primeiro trimestre

O Bradesco informou nesta quinta-feira (5) que obteve um lucro líquido recorrente de R$ 6,8 bilhões no primeiro trimestre de 2022. O resultado representa uma alta de 3,1% ante o trimestre imediatamente anterior e de 4,7% em comparação com o mesmo período de 2021.

Segundo o banco, a alta do lucro é resultado do bom desempenho da margem financeira, das receitas de prestação de serviços e das despesas operacionais. o Bradesco registrou um ganho líquido de R$ 231 milhões com a desmutualização do investimento na CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos), o qual classifica como um evento extraordinário, não beneficiando, assim, o lucro líquido recorrente.

O Bradesco atingiu a marca de 74,8 milhões de clientes, número 5,8% superior ao primeiro trimestre de 2021. As operações digitais representam 21 milhões de clientes, sendo 11 milhões do next, 6 milhões do Bitz e 4 milhões do Digio.

No trimestre, os canais digitais foram responsáveis por 32% dos créditos liberados, atingindo R$ 23,6 bilhões, um crescimento de 44% em comparação com os R$ 16,4 bilhões no mesmo período de 2021, contribuindo com o aumento do portfólio de crédito, que ultrapassou R$ 834 bilhões (crescimento de 18% ante o primeiro trimestre do ano passado.

O banco destaca o crescimento das operações de pessoas físicas, em especial, cartão de crédito, crédito pessoal/consignado, financiamento imobiliário e CDC/leasing de veículos. As despesas com provisões para devedores duvidosos (PDD) cresceram, em um movimento esperado, devido à expansão dos produtos de crédito.

Em receitas, houve crescimento na margem financeira com clientes, com alta de 7,0% ante o trimestre anterior e de 19,6% em comparação com o mesmo período de 2021. As despesas operacionais cresceram 4,4% no comparativo anual.