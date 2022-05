Exportações foram recorde para meses de abril, com aumento de preço

O subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Herlon Brandão, destacou nesta quinta-feira (5) que as exportações de US$ 28,902 bilhões em abril foram recorde para o mês na série histórica da balança comercial. Embora o valor tenha crescido 35,7% em relação ao mesmo mês do ano passado, houve queda de 8,0% no volume de bens exportados, enquanto os preços aumentaram 19,9% na mesma comparação.

"Essa redução de volume exportado em abril foi pontual, não é tendência. Apenas os produtos da indústria da transformação registraram crescimento no volume exportado no mês passado", avaliou o subsecretário. "Por conta de questões climáticas devemos ter uma menor produção de soja neste ano. Ainda assim, tivemos a maior média diária de exportações da história, já que abril tem menos dias úteis", completou Brandão.

Em abril, na comparação pela média diária do mesmo mês de 2021, as exportações tiveram alta de 12,7% em Agropecuária, retração de 10,2% em Indústria Extrativa e crescimento de 35,0% em produtos da Indústria de Transformação.

Já as importações de US$ 20,754 bilhões em abril foram o segundo maior valor da série para o mês, apenas atrás dos US$ 21,8 bilhões de abril de 2013. Embora o valor tenha crescido 35,7% em relação a abril do ano passado, também houve aumento de preço (34,4%) e redução de volume (-6,9%) nas compras do exterior. Na divisão por setores, houve aumento de 33,0% em Agropecuária, crescimento de 51,8% em Indústria Extrativa e alta de 35,5% em produtos da Indústria de Transformação.

Com os resultados, a balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 8,148 bilhões em abril, o segundo melhor resultado para o mês na série histórica, só atrás do saldo positivo de US$ 9,963 bilhões de abril do ano passado, informou a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia.

O superávit em abril ficou 13,9% menor do que o registrado no mesmo mês de 2021. No mês passado, a corrente de comércio (soma das exportações e importações) avançou 24,0% e chegou a US$ 49,656 bilhões.

Nos primeiros quatro meses de 2022, a balança comercial acumula superávit de US$ 19,947 bilhões. O valor é 10,5% maior do que o mesmo período do ano passado. Houve um aumento de 23,8% nas exportações e de 27,6% nas importações nessa mesma comparação.