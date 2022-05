Bares e restaurantes gaúchos esperam aumento de 15% no faturamento no Dia das Mães

O Dia das Mães promete ser boas notícias para os bares e restaurantes. Segundo levantamento da Associação de Bares e Restaurantes (Abrasel), a média de faturamento no setor para o final de semana delas deve aumentar em 15% no Rio Grande do Sul na comparação com 2021. A projeção da entidade é de um crescimento médio de 30% nas principais capitais brasileiras.

Maria Fernanda Tartoni, presidente da Abrasel no RS, aponta que a expectativa de bom desempenho é apoiada por ser a segunda data mais importante para o setor de Alimentação Fora do Lar, atrás apenas do Dia dos Namorados. “É uma data que apostamos muito, pois geralmente temos mais pessoas, com mesas maiores e que ficam mais tempo nos estabelecimentos. Não tem tanta rotatividade, mas acaba sendo um ticket maior em relação aos outros dias. No cenário atual de recuperação da pandemia, o Dia das Mães ganha ainda mais importância”, explica Maria Fernanda.

Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte são as cidades com as melhores expectativas. No Distrito Federal, a expectativa é de 60% de aumento na comparação com 2021. Em duas capitais do Nordeste, Fortaleza e Recife, a expectativa também é positiva e o setor espera 35% e 20% de aumento respectivamente sobre 2021. A comparação com 2019, último dia das mães antes da pandemia, também deve ser positiva. Em Belo Horizonte a expectativa é de 20% a mais do que o faturamento registrado em 2019. Em São Paulo e no Rio de Janeiro também há otimismo: a média de faturamento deve ser 15% maior em relação a 2019.