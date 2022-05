Bolsonaro assina MP que libera FGTS para trabalhadoras pagarem creches

O presidente Jair Bolsonaro (PL) assinou uma MP (Medida Provisória) que libera o saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para que mães trabalhadoras paguem a creche dos filhos. O texto foi publicado nesta quinta-feira (5) no Diário Oficial da União.

Segundo a MP, a proposta vale para mães que cuidam de crianças de até cinco anos, sendo que elas podem ser filhos, enteados ou criança sob guarda judicial.

A MP, no entanto, não define quando o saque poderá começar a ser feito nem a quantia que poderá ser sacada.

"Resolução do Conselho Curador do FGTS disporá sobre a quantidade de parcelas, o valor máximo do saque, o limite do saldo da conta individual vinculada ao FGTS que poderão ser utilizados", diz o texto da medida.

O texto afirma também que parte do FGTS também poderá ser sacado para que as mulheres o utilizem para investimentos em qualificação profissional., de modo a permitir que elas tenham ascensão no mercado de trabalho.

Nesse caso, porém, os detalhamentos para a liberação do dinheiro serão definidos por ato do ministro José Carlos Oliveira (Trabalho e Previdência), que vai definir as "áreas de qualificação profissional prioritárias" para os pagamentos.

As novas regras fazem parte do programa "Emprega + Mulheres e Jovens", que foi criado pela MP publicada nesta quinta-feira (5) no Diário Oficial.