"Está ocorrendo", celebra criadora do evento

A fundadora do South Summit, María Benjumea, era a felicidade em pessoa no primeiro dia do South Summit Brasil. Com um lenço nas cores da bandeira do Rio Grande do Sul, ela circulou pelo evento contemplando o Guaíba, filmando a movimentação e cumprimentando todos que a abordavam.

Responsável por criar o evento em Madri, María refletia a alegria ao ver o sucesso da primeira grande edição do evento realizada fora da Espanha. "Muita emoção e alegria. Começou e já estão acontecendo as conexões de pessoas de todo mundo e as grandes oportunidades de negócios para todos que estão aqui na cidade de Porto Alegre", celebrou.