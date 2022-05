Stihl fecha quadrimestre com crescimento de 17%

A fabricante de ferramentas motorizadas Stihl, fechou o primeiro quadrimestre de 2022 com um crescimento total de 17% no faturamento, em relação ao mesmo período do ano anterior, e atingiu a marca de R$ 1,228 bilhão.

Sob o ponto de vista do comércio internacional, os principais produtos exportados foram motosserras e roçadeiras e os mercados da Argentina, Equador, Índia, Cingapura, México, Colômbia e China, foram os principais destinos. Já foram lançados quatro produtos no portfólio da organização neste ano - quatro diferentes lavadoras de alta pressão para o público doméstico - e os clientes ainda terão mais seis novas soluções até o final do ano.

“Investimentos corajosos e estratégicos que permitem superar desafios e modernizar a produção, além de outros motivos relevantes como o aumento da demanda global, permitem à Stihl estabelecer resultados positivos, ano após ano. O início deste ano apresentou uma oscilação do câmbio, que impacta diretamente no trabalho de exportação, entretanto, notamos uma melhor condição para aquisição de matérias-primas. A projeção para o ano é positiva, temos a liberação de investimentos de mais de meio bilhão de reais, o que demonstra a confiança da matriz alemã na unidade brasileira”, ressalta o presidente da Stihl, Cláudio Guenther.

Em setembro, está prevista a inauguração do novo Centro de Distribuição (CD) da empresa, localizado na cidade de Benevides (PA), que visa reduzir mais o tempo de entrega dos produtos, aprimorando a qualidade da logística e otimizando custos. A estrutura atenderá as regiões Norte e Nordeste do País. Além disso, também haverá investimentos em tecnologia e novas máquinas para aumento da capacidade produtiva da Stihl em cerca de 30%. A empresa também irá finalizar no segundo trimestre de 2022, as obras dos novos prédios da ferramentaria - que consolida a área como um centro de competência internacional em moldes para o Grupo Stihl e elevará, novamente, o trabalho realizado no Brasil ao patamar de referência para exportar tecnologia - e do vestiário - que oferecerá serviços de saúde e bem-estar aos funcionários, tais como consultórios clínicos, odontológicos, de fisioterapia, espaço para amamentação e sala multidisciplinar para terapia familiar.

A Stihl Brasil registrou R$ 2,9 bilhões de faturamento em 2021, o que representa 24% de crescimento em relação ao ano anterior, mesmo com desafios do mercado, tais como a falta de componentes e desabastecimento enfrentado por muitos setores, o que foi determinante para os resultados não terem sido ainda maiores. A exportação representa grande parte desse crescimento, reforçando a importância expressiva do comércio internacional com mais de 70 países nos negócios da STIHL Brasil. A produção da empresa aumentou, como um todo, em 32%.