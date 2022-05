Ouro fecha em queda modesta, em modo de espera por decisão do Fed

O contrato futuro de ouro mais ativo fechou em queda nesta quarta-feira (4) em meio à expectativa por aumento de 50 pontos-base na taxa básica de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) ainda no período da tarde (horário de Brasília) desta quarta.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para junho encerrou a sessão em baixa de 0,10%, a US$ 1.868,80 a onça-troy.

Como o aperto monetário do Fed já está amplamente precificado, o foco no mercado se voltará aos comentários do presidente da instituição, Jerome Powell, após o anúncio da decisão.

Para o Commerzbank, se o tom adotado for interpretado como muito agressivo no combate à inflação, o dólar e os juros dos Treasuries podem se fortalecer, o que pressionaria o ouro.

"Por outro lado, se Powell soar mais cauteloso, o preço do ouro provavelmente lucraria e poderia recuperar algumas das perdas que sofreu nos últimos dias", avalia o banco.

O analista Edward Moya, da Oanda, acredita que o fim do rali recente da moeda americana poderia sustentar o metal precioso. "O destino do ouro pode muito bem ser determinado por quão agressivo o Fed será com a normalização do balanço", destaca.