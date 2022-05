Agricultores protestam por auxílio do Estado para amenizar impactos da estiagem

Agricultores e camponeses gaúchos ocuparam as dependências da Secretaria da Fazenda na manhã desta quarta-feira (4) para reivindicar auxílio aos trabalhadores do campo que foram afetados pela seca no Rio Grande do Sul. Segundo os organizadores, cerca de 700 manifestantes vieram a Porto Alegre para exigir ações concretas do poder público em relação à estiagem.

Participam do ato militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), da União das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes), da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf), do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio Grande do Sul (Consea-RS), do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT-RS).

Segundo o MST, o governo já havia anunciado o auxílio e crédito emergencial, mas, de acordo com a Secretaria da Agricultura, ambos estão sob avaliação. O crédito emergencial se resume em um financiamento de até R$ 20 mil com juro subsidiado pelo governo para a agricultura familiar. No entanto, os manifestantes afirmam que não foram apresentadas informações concretas sobre isso - como número de famílias beneficiadas, e data de liberação desse crédito.

Em relação ao auxílio emergencial, o MST afirma que o retorno é o mesmo. Inicialmente, a proposta era beneficiar aproximadamente 100 mil famílias com o valor de até um salário mínimo. Mas segundo a Secretária de Agricultura os dados específicos desse auxílio estão sendo avaliados.

“Essa situação, certamente vai ficar na história do Estado, pois o até então governador Eduardo Leite não fez nada de concreto para ajudar os camponeses e as camponesas. Por isso, mais uma vez estamos aqui na capital do Rio Grande do Sul para denunciar e anunciar o descaso que o governo teve com esse povo que é tão importante para o desenvolvimento do nosso estado” pontua Ildo Pereira, da Direção do MST pelo RS.

protesto de agricultores cobrava medidas para conter os efeitos da estiagem Este não é o primeiro protesto de trabalhadores do campo exigindo ações do Estado para amenizar os efeitos da estiagem. Em fevereiro de 2022, por exemplo, outro. Conforme os manifestantes, as famílias agricultoras vêm sofrendo com essa problemática há mais de três anos seguidos.

Procurada pela reportagem do Jornal do Comércio, a Secretaria da Fazenda ainda não se manifestou sobre o protesto.