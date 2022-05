Copom se reúne hoje para definir nova taxa Selic

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) começou ontem mais uma reunião em que definirá o patamar para a Selic. A nova taxa básica de juros será divulgada hoje.

Na ata do encontro anterior, o BC sinalizou que deve voltar a aumentar, pela 11ª vez consecutiva, a Selic. O atual ciclo de alta teve início em março de 2021. A taxa atual é de 11,75% ao ano e deve subir 1 ponto percentual, nesta reunião, segundo previsão do mercado financeiro.

No último boletim Focus, em que o BC mede a expectativa do mercado financeiro, a projeção é de que a taxa básica encerre 2022 em 13,25% ao ano. As estimativas do mercado para a inflação, entretanto, vêm crescendo há pelo menos 16 semanas.

No mês passado, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, indicou que o futuro das taxas de juros no Brasil dependerá da extensão dos efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia e de outros eventuais choques sobre a inflação. A expectativa de alta acompanha o IPCA de março, de 1,62%, maior taxa para o mês desde o início do Plano Real, em 1994.