Ouro fecha em alta, após quedas recentes, com dólar e juros dos Treasuries

O ouro foi golpeado à medida que os investidores se preparam para a decisão política mais dura do Fed desde o início do milênio, mas o rali do dólar pode estar se aproximando do fim e isso deve ser uma boa notícia para o metal, afirma o analista.

"O destino do ouro pode muito bem ser determinado em quão agressivo o Fed será com a normalização do balanço", diz Moya.

O Commerzbank espera que o Fed decida na quarta-feira aumentar as taxas de juros em 50 pontos-base, o que não deve ser uma surpresa para o mercado agora, e também está totalmente precificado de acordo com o Fed Fund Futures, portanto, não deve mais pesar no preço do ouro.