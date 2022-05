Governo concede licenças de instalação para dois empreendimentos que somam R$ 180 milhões em investimentos

O governador Ranolfo Vieira Júnior e a secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, realizaram, neste final de semana, a entrega de Licenças de Instalação (LIs) para dois empreendimentos que serão construídos na região Noroeste. O ato ocorreu no gabinete do governador instalado na Casa do Governo do Estado na Fenasoja, em Santa Rosa. As LIs foram emitidas pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) às empresas Maxbem Agronegócios e Meio Ambiente e Linha Onze Energia e juntos os dois empreendimentos promoverão um investimento de R$ 180 milhões e abrirão mais de 1,3 mil vagas de empregos diretos e indiretos

“É o desenvolvimento que o Estado se propôs a buscar, desde o início da gestão, e que vem se concretizando a cada dia, com o devido e necessário rigor ambiental", afirmou Marjorie. A primeira licença foi entregue ao gerente-geral da Maxbem, Samuel Marczewski Gonçalves. A unidade de beneficiamento de produtos de abelhas, com produção de mel, será instalada em Porto Mauá, com um investimento de R$ 20 milhões. A expectativa é de que duas mil famílias sejam beneficiadas.

Já a LI para a Linha Onze Energia autoriza a instalação da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Linha 11 Oeste, entre os municípios de Coronel Barros e Ijuí. O investimento será de R$ 160 milhões, com geração de 570 empregos diretos e 760 indiretos. O documento foi recebido por Iloir de Pauli, presidente da cooperativa Ceriluz e da Linha Onze Energia.

O presidente da Fepam, Renato Chagas, salientou o trabalho realizado pela equipe da Fundação na análise das licenças."A gestão da Fepam compreende a importância dessas licenças para promover o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, porém garantir a viabilidade ambiental dos empreendimentos é a prioridade da Fundação. Portanto, as análises atentem todo o rigor necessário para assegurar a proteção do meio ambiente", garantiu Renato.