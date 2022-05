Marcopolo reverte prejuízo e lucra R$ 98 milhões no primeiro trimestre

A fabricante de ônibus Marcopolo, de Caxias do Sul, registrou lucro líquido de R$ 98 milhões no primeiro trimestre de 2022, revertendo prejuízo de R$ 14,7 milhões registrado no mesmo período de 2021. Os resultados foram divulgados pela empresa nesta segunda-feira (2).

A receita líquida somou R$ 958,6 milhões, incremento de 14,9% ante o primeiro trimestre do ano passado. Foram R$ 588,5 milhões provenientes do mercado interno e R$ 370,2 milhões relativos ao mercado externo. Segundo a empresa, com o recuo da pandemia de Covid-19, houve retomada do mercado e aumento de demanda, incentivando a recuperação gradual dos resultados.

A Marcopolo produziu 3.084 unidades no primeiro trimestre deste ano. Deste total, 2.715 veículos foram produzidos no Brasil, 5% superior ao apresentado no mesmo período de 2021. Entre janeiro e março, a participação de mercado da companhia na produção brasileira de carrocerias foi de 53,4%.

A produção dos ônibus rodoviários se destaca no período, com a retomada do turismo. As vendas deste modelo representaram cerca de 35% dos volumes entregues no primeiro trimestre de 2022, contra 13% no mesmo período de 2021. Segundo a empresa, entre os fatores que refletiram nesse resultado estão, também, o encarecimento dos combustíveis e a busca por viagens com conforto e menor custo.

O segmento urbano também demonstrou fortalecimento com o transporte coletivo como alternativa ao deslocamento individual. A produção da companhia para o segmento foi 1.227 unidades no primeiro trimestre de 2022, contra 916 unidades no mesmo período do ano anterior.

“Esperamos um ano de 2022 mais positivo, com uma performance que tende a melhorar ao longo dos próximos meses. Temos expectativa de recuperação do mercado de rodoviários pesados, com a volta das atividades de turismo, e das linhas regulares. Contamos ainda com o sucesso no lançamento da Geração 8, que contribuiu positivamente com os resultados do 1T22”, avalia José Antonio Valiati, CFO e diretor de Relações com Investidores da Marcopolo.