Indústria calçadista do RS gerou mais de 6,1 mil vagas de emprego no primeiro trimestre

Responsável por cerca de 30% dos empregos do setor calçadista nacional, o Rio Grande do Sul gerou 6,1 mil vagas de trabalho no segmento no primeiro trimestre de 2022, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados). Com isso, a indústria gaúcha encerrou o mês de março com mais de 82 mil pessoas empregadas nas fábricas de calçados, 10,3% a mais do o registrado no mesmo mês de 2021, liderando as estatísticas calçadistas no País.

O levantamento da entidade apontou ainda que a indústria brasileira do calçado segue criando oportunidades para milhares de brasileiros. Prova disso foi a geração de 4,77 mil postos de trabalho, respondendo por mais de um terço do total gerado pela indústria de transformação no mês. Já no acumulado do primeiro trimestre do ano, o setor criou 17,8 mil vagas, encerrando o período com 284 mil pessoas empregadas em todo o País, 11,5% mais do que no mesmo intervalo do ano passado.

Atrás do Rio Grande do Sul, o Ceará é o segundo empregador da atividade no Brasil, responsável no trimestre em questão por 1,1 mil novas vagas de trabalho, somando um total de 62,6 mil pessoas empregadas no setor em março, 5,8% mais do que no mesmo mês do ano passado.

Em terceiro lugar aparece a Bahia, que obteve crescimento de 26,8% no estoque de emprego em relação a 2021, com geração de 2,86 mil postos no primeiro trimestre. Com o resultado, em março, as fábricas de calçados locais empregaram 38,55 mil trabalhadores.

São Paulo aparece no quarto posto entre os estados empregadores do setor calçadista. No primeiro trimestre de 2022, as fábricas paulistas geraram 3,7 mil vagas, encerrando março com 32,52 mil pessoas empregadas na atividade, 14,7% mais do que no mesmo mês de 2021.

Segundo o presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, os dados positivos são indicadores da recuperação da atividade, especialmente nas exportações. Entre janeiro e março deste ano, as fábricas de calçados exportaram o equivalente a US$ 320,6 milhões, 65,8% mais do que o registrado no mesmo período de 2021. “O setor calçadista responde rapidamente aos estímulos da economia. Neste ano, as exportações têm sido o motor do crescimento e, consequentemente, afetam na criação de empregos na atividade”, destaca o dirigente.