Ministro da Infraestrutura vistoria Aeroporto Salgado Filho

O Ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, visitou, na manhã desta segunda-feira (2) o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. O ministro, acompanhado do Secretário Nacional de Aviação Civil, Ronei Glanzmann, veio à cidade vistoriar as obras da nova pista de pousos e decolagens, que, segundo a Fraport Brasil, empresa administradora do aeroporto, deverá entrar em operação já no próximo dia 19 de maio.

A comitiva do governo federal foi recebida na Capital pela CEO da Fraport Brasil, Andreea Pal, e pela COO da empresa, Sabine Trenk, além de outros integrantes da equipe. O ministro e o secretário também aproveitaram a visita para conhecer as instalações do novo Terminal de Cargas Internacional, que teve a sua capacidade de administração ampliada de 35 mil para 100 mil toneladas por ano. A ampliação no terminal vai permitir a movimentação de aeronaves maiores e de maior percurso, que tenham origem e destino em locais de países e regiões como Estados Unidos, Europa e Ásia.

“A nossa expectativa é que tenha uma ampliação significativa de voos cargueiros e internacionais. Antes de tudo, essa obra de infraestrutura é uma obra social, e a expectativa é que a ampliação e o terminal de cargas resultem num crescimento de 300% nas operações de importação e exportação aqui", afirma Marcelo Sampaio.

Após o fim da visita, o ministro seguiu para o município de Caxias do Sul. Na cidade da serra, Sampaio participa de diversos compromissos ao longo da tarde, incluindo uma reunião com o prefeito Adiló Didomenico, a vice-prefeita Paula Ioris, e a secretária de planejamento Margarete Bender, reuniões com as diretorias e visitas às instalações das fábricas Marcopolo e Randon, e ainda uma outra reunião com empresário locais.