Sine de Porto Alegre tem oferta de 1.103 vagas de emprego nesta semana

O Sine Municipal de Porto Alegre está com 1.103 vagas disponíveis para retirada de cartas de entrevista de emprego. O maior número é destinado ao setor de construção civil, como 102 oportunidades para montador de estruturas metálicas, 100 para encanador e 57 para pedreiro.

Além dessas, há ainda 64 vagas para empregado doméstico nos serviços gerais. No setor de comércio e serviços, há 22 vagas para vendedor interno e 15 para porta a porta. O atendimento no local (av. Sepúlveda, esquina com Mauá, Centro Histórico) ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

O Sine disponibiliza e recomenda o agendamento eletrônico para evitar filas. O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também por e-mail ( [email protected] ).

Vagas da semana