Vendas da Braskem no Brasil aumentam 3% no 1º trimestre de 2022

As vendas dos principais químicos da Braskem no mercado brasileiro subiram 3% no primeiro trimestre deste ano ante o mesmo período do ano passado, impulsionadas pelo maior volume de vendas de gasolina, que entre janeiro e março de 2021 foram menores com as medidas de isolamento social.

A Braskem não informou o volume em quantidade. O volume de produção também não foi divulgado, como nos trimestres anteriores.

Na comparação com o quarto trimestre de 2021, o avanço foi de 2%, em função do aumento de vendas de paraxileno, devido a maior produção deste produto no período por conta da parada programada de manutenção ocorrida no último trimestre do ano passado.

As exportações foram inferiores em relação ao quarto trimestre (-47%), principalmente devido ao menor volume exportado de eteno e benzeno. No caso do benzeno houve priorização ao atendimento do mercado brasileiro e demanda saudável. Em relação ao primeiro trimestre de 2021, as exportações reduziram 24% devido à redução nas vendas de eteno.

Ainda no mercado brasileiro, o volume de vendas de resinas registrou aumento de 2% em relação ao quarto trimestre, positivamente impactado pela maior demanda de polietileno (PE) e polipropileno (PP) para recomposição de estoques na cadeia. Ante o primeiro trimestre de 2021, a queda no volume de vendas chegou a 7% em função, principalmente, da menor demanda de resinas no mercado brasileiro com o efeito de recomposição de estoques na cadeia no mesmo período do ano passado após impactos da Covid-19.

As exportações foram inferiores em comparação ao quarto trimestre de 2021 (-16%), devido a priorização ao atendimento do mercado brasileiro e as restrições logísticas nas exportações. Na comparação com o primeiro trimestre de 2021, as exportações foram 25% superiores, em função da maior disponibilidade de produto para exportação.

Estados Unidos e Europa

Os volume de vendas de PP nos Estados Unidos foram maiores em relação ao quarto trimestre de 2021 (+9%) e ao primeiro trimestre do ano passado (+3%), em função da maior disponibilidade do produto. Na Europa, o volume de vendas de PP aumentou 9% em relação ao quarto trimestre de 2021, em função da maior disponibilidade de produto para venda no período. Já na comparação com o primeiro trimestre do ano passado foi registrada queda de 6%, explicada pela menor disponibilidade de produto e menor demanda.

No México, o volume de vendas de PE aumento 15% na comparação com o quarto trimestre de 2021, em função da maior disponibilidade de produto para venda devido a manutenção da produção em patamares saudáveis e consumo de estoque da companhia. Em relação ao primeiro trimestre de 2021, o aumento chegou a 63% é explicado pela maior disponibilidade de produto para venda comparado com o mesmo período do ano anterior.

Capacidade instalada

No Brasil, a taxa média de utilização das centrais petroquímicas ficou em linha na comparação com o quarto trimestre, com alta de apenas 1 ponto porcentual. Em relação ao primeiro trimestre de 2021, a taxa de utilização das centrais petroquímicas aumentou 4 pontos porcentuais, em função rápida parada de manutenção programada ocorrida na central petroquímica do Rio Grande do Sul no primeiro trimestre do ano passado.

Nos Estados Unidos, a taxa média de utilização das plantas de PP aumentou em relação ao quarto trimestre, devido ao processo de normalização da operação após a realização de parada programada de manutenção em uma das plantas da região. Em relação ao primeiro trimestre, houve aumento 10 pontos porcentuais. Isso ocorreu em função, principalmente, dos impactos da tempestade de inverno Uri na Costa do Golfo dos Estados Unidos. Na Europa, a taxa de utilização aumentou em relação ao quarto trimestre de 2021 (+5 p.p.), em função da normalização da produção após o retorno das operações de fornecedor local. Na comparação com o primeiro trimestre de 2021, a taxa de utilização reduziu 4 pontos porcentuais devido a menor demanda no período.

No México, a taxa média de utilização das plantas de PE ficou em linha com o quarto trimestre. No primeiro trimestre de 2022, o fornecimento de etano pela PEMEX foi de 33,5 mil barris por dia, superior ao volume estabelecido no aditivo ao contrato de fornecimento de etano (30,0 mil barris por dia).

Adicionalmente, a solução Fast Track complementou o fornecimento de matéria-prima com 16,2 mil barris por dia de etano importado dos Estados Unidos, representando 65% de taxa de utilização do Fast Track, devido aos problemas climáticos que ocorreram em fevereiro de 2022. Em relação ao primeiro trimestre de 2021, foi registrado aumento 22 pontos porcentuais, principalmente, pela operação dos ativos industriais da Braskem Idesa com base em um modelo de negócio experimental nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, após a interrupção do serviço de transporte de gás natural no início de dezembro de 2020.