Prefeitura promove Feirão de Empregos no Rubem Berta

Em uma das ações alusivas ao Dia do Trabalhador, 1º de maio, neste sábado (30), o Sine Municipal fez a intermediação de mão de obra no bairro Rubem Berta. O Feirão de Empregos começou às 8h30min, na Escola Porto Novo (rua Amélia Santini Fortunati, nº 101). O evento é promovido em parceria com a Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social (FGTAS). Os interessados devem levar um documento com foto e comprovante de residência.

A ação conta com empresas parceiras, que juntas somam 156 ofertas de trabalho específicas para a região, além das vagas gerais do sistema. A equipe técnica vai analisar o perfil dos candidatos e encaminhar para as entrevistas de seleção. Três empresas irão iniciar o processo seletivo no sábado.

Para o diretor do Sine Municipal, Adriano Weinmann, a retomada do Feirão fora da região central abre novas possibilidades para as comunidades. “No mês passado, comemoramos o aniversário da cidade com três dias de feirão no Centro. Agora voltamos para os bairros com a proposta de ajudar o cidadão que não tem como se deslocar atrás de uma carta de encaminhamento”, diz Weinmann.

Foram doadas roupas e calçados adequados para entrevista de emprego, arrecadados pelo Cabide Solidário do Sine. A Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) está presente com atendimento e orientações. A Procempa é a parceira para a rede de informática necessária aos atendimentos do sistema de vagas.