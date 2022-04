PIBs da Alemanha e da Espanha crescem, mas da Itália cai no 1º semestre do ano

A sexta-feira foi de divulgação de resultados do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre de 2022 em países da zona do Euro. Enquanto Alemanha e Espanha apresentaram aquecimento da economia, a Itália apresentou retração entre janeiro e março.

O PIB alemão cresceu 0,2% no primeiro trimestre ante o quarto trimestre do ano passado, segundo dados preliminares divulgados pela Destatis, a agência de estatísticas do país. O resultado superou levemente a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 0,1% no período. Na comparação anual, o PIB alemão teve expansão de 3,7% entre janeiro e março, um pouco maior do que o consenso do mercado, de 3,6%. A economia alemã, no entanto, continua 0,9% abaixo do nível do último trimestre de 2019, que precedeu a crise da pandemia de covid-19, ressaltou a Destatis.

O PIB espanhol também cresceu. Segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, 29, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a Economia da Espanha cresceu 0,3% no primeiro trimestre de 2022 ante o quarto trimestre do ano passado. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 0,5% no período. Na comparação anual, o PIB espanhol mostrou aumento de 6,4% entre janeiro e março, também inferior à projeção do mercado, de 6,6%.

Já o PIB da Itália, por sua vez, encolheu 0,2% no primeiro trimestre ante o quarto trimestre do ano passado, segundo dados preliminares divulgados pelo Istat, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado ficou em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal. Na comparação anual, por outro lado, o PIB italiano teve crescimento de 5,8% entre janeiro e março, superando o consenso do mercado, de 5,7%.

Agência Estado