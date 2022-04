Bolsas da Ásia fecham em alta após liderança chinesa prometer ajudar economia

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira (29), após líderes chineses prometerem ampliar esforços para sustentar a segunda maior economia do mundo, que enfrenta sua pior onda de Covid-19 desde o início da pandemia.

Na China continental, o índice Xangai Composto avançou 2,41%, a 3.047,06 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 3,89%, a 1.878,88 pontos.

Segundo a mídia estatal chinesa, o Politburo - que reúne a liderança do Partido Comunista da China - prometeu se esforçar mais para impulsionar o crescimento e, ao mesmo tempo, conter o atual surto de Covid-19. A política de "tolerância zero" de Pequim contra a doença tem pesado no desempenho da economia chinesa, que vem mostrando claros sinais de desaceleração.

Em outras parte da Ásia, o Hang Seng saltou 4,01% em Hong Kong, a 21.089,39 pontos, o sul-coreano Kospi avançou 1,03% em Seul, a 2.695,95 pontos, e o Taiex registrou ganho de 1,05% em Taiwan, a 16.592,18 pontos. Já a Bolsa de Tóquio não operou hoje, devido a um feriado nacional no Japão.

O apetite por risco na região asiática veio também na esteira dos fortes ganhos que as bolsas de Nova York apresentaram na quinta-feira, favorecidas por balanços positivos de grandes empresas dos EUA.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o movimento da Ásia e de Wall Street, com alta de 1,06% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 7.435,00 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires e Associated Press.