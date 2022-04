Shopping erguido em antiga vinícola abre na Serra Gaúcha

O shopping center erguido em uma antiga vinícola na Serra Gaúcha abre as portas ao meio-dia desta sexta-feira (29). O Piazza (de praça, em italiano) Salton já tem 70% dos espaços com contratos assinados, mas não larga com todos funcionando no primeiro dia.

Até o segundo semestre, devem abrir os já firmados. Renner, Gang e Panvel estão entre as atrações nesta sexta. Já a loja do McDonalds deve abrir no segundo semestre, projeta a gestora do empreendimento, Paula Reginato. "Era uma 'briga' de anos para ter o primeiro Mc na cidade", comenta Paula, sobre a expectativa que a comunidade tinha em ter o fast-food norte-americano.

Vão entrar nos próximos meses franquia da Colcci, Doce Docê, cafeteria argentina Havanna, pizzaria Toca da Bruxa, Enoteca Salton e Jorge Bischoff. São um total de 32 lojas, sendo que 17 estão locadas, e 12 quiosques.

O prédio histórico, incluído como interesse do patrimônio local e não é tombado, teve recuperação da estrutura e nova cumeeira para receber telhado. Como fica em uma área com diferentes níveis entre ruas Barão do Rio Branco e Montaury, o empreendimento apresenta três níveis, com as operações. A praça entre a área nova e a antiga é um dos atrativos para a população.

Paula diz que o interesse de outros negócios para fazer parte do mix cresceu com a aproximação da abertura. Turistas e moradores da região do entorno devem ser o público de influência mais direta do Piazza Salton.

Um detalhe que será diferente no Piazza é que o empreendimento vai abrir aos domingos, o que não ocorre nos outros dois shoppings da cidade. O local tem quase 300 vagas de estacionamento, em dois níveis de subsolo.

O investimento total é R$ 170 milhões, que inclui a torre com 55 apartamentos. Os empreendedores reúnem a construtora Poletto, a Concresul Britagem e a Bripaza Construções, que detêm juntas 50% do ativo. A outra fatia tem boa parte das cotas negociada com investidores. As empresas compraram a área da vinícola, que hoje tem sua produção no distrito Tuiuty.

A torre com 16 andares e que fica na parte mais alta deve ser liberada no fim do ano para moradia e tem ainda algumas unidades à venda. O menor valor é de R$ 945 mil.